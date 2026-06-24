Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 24. 06. 2026.
Ljubav: Emocionalna dubina bit će pojačana, uz osjećaj da se neke stvari odvijaju ispod površine. Privlačnost će biti intenzivna i teško objašnjiva. Odnosi će prolaziti kroz fazu unutarnjih promjena.
Posao: Na poslu će se pojaviti situacije koje zahtijevaju diskretno djelovanje. Informacije neće odmah biti u potpunosti dostupne. Strategijski pristup bit će naglašen.
Zdravlje: Energetski ciklusi bit će promjenjivi, s naglim usponima i padovima. Potreba za povlačenjem bit će izraženija. Stabilnost će se vraćati kroz mirne periode.
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