Dnevni horoskop, Škorpion, 24. 06. 2026.

Ljubav: Emocionalna dubina bit će pojačana, uz osjećaj da se neke stvari odvijaju ispod površine. Privlačnost će biti intenzivna i teško objašnjiva. Odnosi će prolaziti kroz fazu unutarnjih promjena.

Posao: Na poslu će se pojaviti situacije koje zahtijevaju diskretno djelovanje. Informacije neće odmah biti u potpunosti dostupne. Strategijski pristup bit će naglašen.

Zdravlje: Energetski ciklusi bit će promjenjivi, s naglim usponima i padovima. Potreba za povlačenjem bit će izraženija. Stabilnost će se vraćati kroz mirne periode.