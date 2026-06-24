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Dnevni horoskop, Vaga, 24. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Vaga, 24. 06. 2026.
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Ljubav: U odnosima će se pojaviti potreba za ravnotežom između emocija i racionalnih odluka. Privlačnost prema nekoj osobi mogla bi biti pojačana nejasnim signalima. Harmonija će se graditi kroz male geste.

Posao: Suradnje će biti u fokusu, ali s povremenim neslaganjima u pristupima. Dogovori će zahtijevati dodatna usklađivanja. Diplomatski pristup bit će izražen kroz cijeli dan.

Zdravlje: Osjetljivost će se povremeno pojavljivati kroz umor i pad koncentracije. Tijelo će reagirati na stresne situacije. Opuštanje će donositi brzu stabilizaciju.

Dnevni Horoskop Vaga

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