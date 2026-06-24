Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 24. 06. 2026.
Ljubav: Privlačnost i pažnja bit će pojačane, ali i testirane kroz nepredvidive situacije. Odnosi će prolaziti kroz kratke trenutke nesporazuma koji se brzo razrješavaju. Strast će biti naglašena u pozadini interakcija.
Posao: Na poslovnom planu bit će vidljiva potreba za preuzimanjem inicijative u promjenjivim okolnostima. Neočekivani zahtjevi mogli bi mijenjati planove tijekom dana. Prepoznat će se sposobnost brzog reagiranja.
Zdravlje: Vitalnost će biti prisutna, ali uz povremene padove energije. Tijelo će reagirati na stres kroz kratkotrajnu napetost. Ravnoteža će se održavati izmjenom aktivnosti i odmora.
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