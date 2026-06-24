FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 24. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Djevica, 24. 06. 2026.
×
Foto:

Ljubav: U emotivnim odnosima bit će naglašena potreba za razumijevanjem detalja koji su ranije bili zanemareni. Osjećaji će se izražavati suptilno, ali jasno kroz postupke. Stabilnost će se graditi postupno.

Posao: Radni zadaci bit će precizni, ali povremeno ometani neočekivanim promjenama prioriteta. Analitički pristup bit će posebno naglašen. Greške drugih mogle bi zahtijevati dodatnu pažnju.

Zdravlje: Osjetljivost probavnog sustava mogla bi biti izraženija. Tijelo će tražiti laganiji ritam i uredniji raspored. Mentalna napetost postupno će se smanjivati kroz strukturirane aktivnosti.

Dnevni Horoskop Djevica

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Regionalni portali
Izdvojeno