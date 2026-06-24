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Jarac /

Dnevni horoskop, Jarac, 24. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Jarac, 24. 06. 2026.
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Ljubav: Emocionalna suzdržanost mogla bi biti primjetna, ali će se ispod površine odvijati dublji procesi. Stabilnost će se graditi polako. Važne odluke mogle bi biti odgođene.

Posao: Odgovornosti će biti naglašene, uz osjećaj povećanog pritiska. Struktura dana mogla bi se mijenjati zbog vanjskih faktora. Ustrajnost će biti u fokusu.

Zdravlje: Umor će se akumulirati postupno kroz dan. Tijelo će tražiti više odmora nego inače. Stabilnost će se vraćati kroz mirne rutine.

Dnevni Horoskop Jarac

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