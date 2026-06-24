Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 24. 06. 2026.
Ljubav: Emocionalna suzdržanost mogla bi biti primjetna, ali će se ispod površine odvijati dublji procesi. Stabilnost će se graditi polako. Važne odluke mogle bi biti odgođene.
Posao: Odgovornosti će biti naglašene, uz osjećaj povećanog pritiska. Struktura dana mogla bi se mijenjati zbog vanjskih faktora. Ustrajnost će biti u fokusu.
Zdravlje: Umor će se akumulirati postupno kroz dan. Tijelo će tražiti više odmora nego inače. Stabilnost će se vraćati kroz mirne rutine.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Regionalni portali
kaportal /
Više od 150 događanja! Počinje Zvjezdano ljeto
emedjimurje /
Mjesni odbor odlazi u povijest? Pucnjava i nered u domu prelili čašu
RI PORTAL /
Neven Šantić: Hoće li bezobzirna državna birokracija uništiti Fotoklub Rijeka?
dubrovački dnevnik /
Požare uzrokovali udari munja, onaj u Konavlima gasit će i kanaderi
e zadar /
Zadranin Ivan Beram novi voditelj omladinskog pogona KK Zadar
SiB /
Slavonci se kuhaju na više od 30 stupnjeva, a prijeti i novo nevrijeme
Izdvojeno
NISU NAM POMOGLI /
Remi Gane i Engleske nije nam išao na ruku: Evo u kakvoj je poziciji Hrvatska
PRAVI SASTAV /
Navijači ne mogu vjerovati da je Dalić njega stavio u prvu postavu: Dallasić oduševio komentarom