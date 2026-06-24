Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 24. 06. 2026.
Ljubav: U ljubavi će se pojaviti želja za slobodom i neobaveznim pristupom odnosima. Neočekivani susreti mogli bi izazvati snažan dojam. Emocije će se razvijati kroz spontana iskustva.
Posao: Radni dan bit će obilježen promjenama planova i iznenadnim prilikama. Informacije će se širiti brzo i u više smjerova. Fleksibilnost će biti ključna za uspjeh.
Zdravlje: Fizička energija bit će u pokretu, ali povremeno neujednačena. Potreba za aktivnošću bit će izražena. Umor će dolaziti nakon intenzivnih razdoblja.
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