Dnevni horoskop, Bik, 25. 06. 2026.

Ljubav: U ljubavnom životu bit će prisutna potreba za sigurnošću, ali i za nečim dubljim od poznate rutine. Neki pogledi mogli bi reći više od izgovorenih riječi. Stara sumnja mogla bi izgubiti snagu pred novim dokazima naklonosti. Osjećaji će se smirivati tek kada se istina jasno osjeti.

Posao: Na poslu će se pojaviti prilika za stabilizaciju nečega što je dugo bilo neizvjesno. Financijska pitanja mogla bi doći u prvi plan. Bit će važno prepoznati razliku između strpljenja i odgađanja. Nečiji postupak mogao bi potvrditi da se pouzdanost još uvijek cijeni.

Zdravlje: Zdravlje će tražiti sporiji ritam i pažljivije osluškivanje tijela. Umor koji se skupljao mogao bi izaći na površinu. Bit će prisutna potreba za tišinom, toplinom i jednostavnošću. Unutarnja ravnoteža vraćat će se kroz male, ali važne promjene.