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Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 25. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Ovan, 25. 06. 2026.
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Ljubav: U ljubavi će se otvarati prostor za priznanja koja su dugo bila zadržavana iza ponosa. Nečija tišina mogla bi dobiti sasvim novo značenje. Bit će jasnije tko je prisutan iz navike, a tko iz istinske privrženosti. U srcu će se buditi nemir koji neće biti slučajan.

Posao: Na poslovnom planu bit će naglašena potreba za dokazivanjem, ali bez nepotrebne žurbe. Situacije koje su djelovale zatvoreno mogle bi se početi razmotavati. Nečiji komentar mogao bi potaknuti promjenu smjera. Vrijednost uloženog truda bit će prepoznata, iako možda ne odmah javno.

Zdravlje: Energija će biti snažna, ali neujednačena. Tijelo će slati znakove da se unutarnja napetost ne može stalno potiskivati. Moguće je olakšanje nakon emotivnog rasterećenja. Mir će se vraćati kroz prihvaćanje onoga što se više ne može kontrolirati.

Dnevni Horoskop Ovan

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