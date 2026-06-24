Dnevni horoskop, Ribe, 24. 06. 2026.

Ljubav: Emocionalna osjetljivost bit će pojačana, uz naglašenu intuiciju u odnosima. Snovi i sjećanja mogli bi imati snažan utjecaj na raspoloženje. Povezanost s drugima bit će duboka, ali promjenjiva.

Posao: Radne obaveze mogle bi se odvijati u nešto sporijem ritmu. Kreativne ideje bit će prisutne, ali ne uvijek jasno definirane. Suradnja će igrati važnu ulogu.

Zdravlje: Osjetljivost na okolinu bit će izražena. Umor i potreba za povlačenjem mogli bi se pojaviti tijekom dana. Oporavak će biti brži u mirnijim uvjetima.