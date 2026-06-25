Dnevni horoskop, Blizanci, 25. 06. 2026.

Ljubav: U ljubavi će se pojaviti riječi koje mijenjaju atmosferu. Razgovori koji započnu usput mogli bi otvoriti neočekivano važna pitanja. Bit će prisutna igra između znatiželje i opreza. Neki odnosi dobit će novu iskru upravo ondje gdje se činilo da je sve već jasno.

Posao: Poslovni dan donosit će mnogo informacija, poruka i promjena u hodu. Moguće je da će se jedna vijest pokazati korisnijom nego što se isprva činilo. Bit će naglašena sposobnost prilagodbe. Ipak, iza brzih odluka skrivat će se potreba za boljim fokusom.

Zdravlje: Mentalna napetost mogla bi biti izraženija od fizičkog umora. Misli će se brzo izmjenjivati, a san bi mogao biti lakši nego inače. Smirenje će dolaziti tek kada se višak dojmova polako posloži. Tijelo će tražiti manje raspršenosti i više unutarnjeg mira.