Dnevni horoskop, Rak, 25. 06. 2026.

Ljubav: Ljubavni odnosi bit će obojeni dubokim emocijama i tihim očekivanjima. Nešto što je dugo bilo prešućivano moglo bi se osjetiti snažnije nego prije. Bit će prisutna želja za bliskošću, ali i strah od ranjivosti. Srce će tražiti potvrdu da nije pogriješilo.

Posao: Na poslu bi se mogla pojaviti potreba za većom zaštitom vlastitih granica. Određene obaveze mogle bi djelovati teže zbog emotivne uključenosti. Ipak, intuicija će biti pouzdan vodič kroz nejasne situacije. Nešto što je izgledalo kao teret moglo bi se pokazati kao važna lekcija.

Zdravlje: Zdravlje će biti povezano s unutarnjim stanjem i neizgovorenim emocijama. Osjetljivost će biti pojačana, osobito na atmosferu i ljude iz okoline. Moguće je rasterećenje nakon povlačenja od prevelike buke. Snaga će se vraćati kroz osjećaj sigurnosti.