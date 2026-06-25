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Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 25. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Lav, 25. 06. 2026.
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Ljubav: U ljubavi će se buditi potreba za priznanjem i iskrenom pažnjom. Nečiji potez mogao bi vratiti vjeru u osjećaje koji su bili poljuljani. Ipak, ponos bi mogao zakloniti ono što srce zapravo želi. Bit će to dan u kojem se ljubav neće dokazivati velikim riječima, nego dojmljivim nijansama.

Posao: Poslovne okolnosti mogle bi donijeti trenutak u kojem se mora pokazati samopouzdanje. Nečija procjena mogla bi imati važniju ulogu nego što se očekivalo. Kreativnost će biti snažna, ali će tražiti disciplinu. U pozadini će se slagati prilika za isticanje.

Zdravlje: Vitalnost će biti dobra, no unutarnji pritisak mogao bi se pojaviti kroz nemir. Tijelo će reagirati na potrebu da se stalno bude snažno i dostupno. Odmor neće biti slabost, nego obnova snage. Ravnoteža će se vraćati kada se prestane nositi tuđe raspoloženje.

Dnevni Horoskop Lav

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