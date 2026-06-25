Dnevni horoskop, Jarac, 25. 06. 2026.

Ljubav: U ljubavi će se ozbiljne teme teško moći izbjeći. Osjećaji će se pokazivati kroz odgovornost, prisutnost i pouzdanost. Nečija hladnoća mogla bi biti samo maska za nesigurnost. Ono što ima stvarnu vrijednost neće se raspasti pod pritiskom jednog razgovora.

Posao: Posao će zahtijevati koncentraciju, strpljenje i jasnu procjenu prioriteta. Moguće je preuzimanje veće odgovornosti ili suočavanje s posljedicama ranijih odluka. Trud koji se dugo ulagao mogao bi pokazati prve vidljive rezultate. Ipak, uspjeh će dolaziti bez pretjerane pompe.

Zdravlje: Zdravlje će tražiti ozbiljniji odnos prema umoru koji se nakupljao. Tijelo bi moglo pokazati da se ne može stalno funkcionirati na rezervi. Smirenje će dolaziti kroz strukturu i osjećaj kontrole nad vlastitim ritmom. Unutarnja stabilnost bit će najvažniji izvor snage.