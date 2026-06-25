Dnevni horoskop, Strijelac, 25. 06. 2026.

Ljubav: U ljubavi će se buditi želja za iskrenošću bez previše zadržavanja. Jedan odnos mogao bi dobiti svježinu kroz neočekivanu otvorenost. Sloboda će biti važna, ali neće isključivati bliskost. Srce će prepoznavati ljude uz koje se može disati lakše.

Posao: Poslovno područje donosit će mogućnost širenja planova i razmišljanja izvan dosadašnjih okvira. Moguća je vijest koja mijenja perspektivu. Neki će se ciljevi činiti bližima, ali će tražiti ozbiljniju pripremu. Entuzijazam će biti pokretač, no uspjeh će ovisiti o mjeri.

Zdravlje: Zdravlje će biti dobro ako se višak energije usmjeri na smislen način. Nemir bi mogao nastati zbog osjećaja zastoja. Tijelo će tražiti kretanje, prostor i promjenu atmosfere. Unutarnji optimizam vraćat će se čim se otvori osjećaj mogućnosti.