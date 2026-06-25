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Dnevni horoskop, Vaga, 25. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Vaga, 25. 06. 2026.
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Ljubav: U ljubavi će se tražiti ravnoteža između davanja i primanja. Nešto što je izgledalo skladno moglo bi otkriti skrivenu neravnotežu. Bit će prisutna čežnja za nježnošću, ali i potreba da se ne izgubi vlastiti glas. Jedan susret mogao bi ostaviti trag dulji od očekivanog.

Posao: Poslovni odnosi bit će u prvom planu, osobito oni u kojima se odlučuje o povjerenju. Diplomacija će imati veliku vrijednost, ali neće moći zamijeniti jasnu odluku. Moguće je da će se jedna ponuda činiti privlačnom, ali nedovoljno razrađenom. U pozadini će se mjeriti što je pošteno, a što samo lijepo zapakirano.

Zdravlje: Zdravlje će ovisiti o unutarnjem osjećaju mira. Previše tuđih očekivanja moglo bi narušiti ravnotežu. Tijelo će tražiti sklad, ljepši ritam i manje emocionalnih oscilacija. Obnova će se događati kroz oslobađanje od potrebe da se svima ugodi.

Dnevni Horoskop Vaga

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