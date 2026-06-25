Dnevni horoskop, Škorpion, 25. 06. 2026.

Ljubav: Ljubavni život bit će prožet snažnim podzemnim strujama. Ono što se ne izgovara moglo bi postati glasnije od svake izjave. Strast će biti prisutna, ali i potreba za kontrolom. Jedna istina mogla bi izaći na površinu baš onda kada se mislilo da je dobro skrivena.

Posao: Na poslu će se otvarati pitanja moći, utjecaja i povjerenja. Netko bi mogao pokazati pravo lice kroz sitan, ali znakovit postupak. Bit će moguće prepoznati gdje se energija isplati ulagati, a gdje se samo gubi. Poslovna intuicija bit će izuzetno naglašena.

Zdravlje: Zdravlje će biti povezano s dubokim emocionalnim procesima. Nakupljena napetost mogla bi tražiti izlaz kroz tijelo. Moguće je snažno unutarnje čišćenje, nakon kojeg se osjeća više prostora. Snaga će se vraćati kroz odmak od svega što iscrpljuje.