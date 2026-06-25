Dnevni horoskop, Vodenjak, 25. 06. 2026.

Ljubav: U ljubavi će se pojaviti neočekivani obrat ili misao koja mijenja pogled na odnos. Bliskost će se tražiti na neobičan, manje predvidljiv način. Netko bi mogao iznenaditi otvorenošću baš kada se očekivala distanca. Osjećaji će se razvijati kroz slobodu, a ne kroz pritisak.

Posao: Poslovno će se otvarati prostor za drugačije ideje i neobične pristupe. Ono što se prije činilo preradikalnim moglo bi sada dobiti podršku. Moguća je zanimljiva komunikacija s osobom koja razmišlja izvan uobičajenih okvira. Promjena će biti prisutna, ali neće morati biti kaotična.

Zdravlje: Zdravlje će ovisiti o mentalnom rasterećenju. Previše informacija moglo bi izazvati osjećaj raspršenosti. Tijelo će tražiti predah od ubrzanog ritma i stalnih podražaja. Mir će se vraćati kroz odmak, tišinu i povratak vlastitom unutarnjem ritmu.