Dnevni horoskop, Ribe, 25. 06. 2026.

Ljubav: Ljubav će biti obavijena snažnom intuicijom i tihim slutnjama. Nečije raspoloženje moglo bi se osjetiti prije nego što bude objašnjeno. Romantična očekivanja bit će prisutna, ali i potreba da se ne idealizira ono što još nije jasno. Srce će naslućivati više nego što razum može potvrditi.

Posao: Na poslu će kreativnost i osjećaj za atmosferu imati važnu ulogu. Moguće je da će se jedna nejasna situacija polako razotkriti. Bit će korisno ono što se osjeti između redaka, jer neće sve biti izrečeno izravno. Ipak, praktične obaveze neće dopuštati potpuno prepuštanje mašti.

Zdravlje: Zdravlje će biti osjetljivo na emocionalne dojmove i tuđu energiju. Umor bi mogao dolaziti iznutra, čak i bez velikog fizičkog napora. Potreba za povlačenjem bit će prirodna i ljekovita. Unutarnji mir vraćat će se kroz san, tišinu i nježnije ophođenje prema sebi.