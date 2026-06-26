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Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 26. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Ribe, 26. 06. 2026.
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Ljubav: Emocionalna percepcija bit će pojačana, a granice u odnosima će se zamagljivati. Jedan odnos mogao bi djelovati sudbinski. Intuicija će igrati ključnu ulogu.

Posao: Kreativni procesi bit će naglašeni, ali će zahtijevati jasniju strukturu. Informacije neće uvijek biti izravne. Bit će potrebno povjerenje u unutarnji osjećaj.

Zdravlje: Osjetljivost na okolinu bit će izražena. Energija će varirati kroz dan. Oporavak će se postići kroz povlačenje i mir.

Dnevni Horoskop Ribe

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