Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 26. 06. 2026.
Ljubav: Neočekivane situacije u odnosima donijet će promjenu dinamike. Emocionalna distanca mogla bi se smanjivati kroz iznenadne događaje. Privlačnost će biti intelektualno potaknuta.
Posao: Pojavit će se inovativne ideje koje će zahtijevati brzo djelovanje. Suradnje će biti nepredvidive, ali korisne. Bit će naglašena potreba za originalnošću.
Zdravlje: Mentalna stimulacija bit će pojačana, što može dovesti do umora. Tijelo će tražiti povremeno isključenje iz vanjskih podražaja. Ravnoteža će se postići smirenjem.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Regionalni portali
kaportal /
Opasnost u prirodnom raju – na 'Radočajki' na Mrežnici veliko stablo palo među kupače, koji su uzalud upozoravali da bi se to moglo dogoditi
emedjimurje /
DONJA DUBRAVA Roditelji zabrinuti zbog ruševine u centru, Općina ima rješenje
RI PORTAL /
Od 1. srpnja skuplja voda u Rijeci: Pogledajte za koliko će narasti prosječan račun kućanstva
dubrovački dnevnik /
Hrvatska bogatija za jednu novu MICHELIN zvjezdicu
e zadar /
Maraska obnavlja nasade u zadarskom zaleđu: cilj je vratiti više od 100 tisuća stabala višnje maraske
SiB /
Svečano otvoreno Osječko ljeto kulture: Više od 60 programa do kraja kolovoza
Izdvojeno
POSLJEDICA SRAMOTE /
Šok u Češkoj: Patrik Schick iznenada se oprostio od reprezentacije
PIŠE POVIJEST /
Od majčine sugestije do finala Svjetskog prvenstva: Tko je sutkinja Tori Penso?