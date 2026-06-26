Dnevni horoskop, Bik, 26. 06. 2026.

Ljubav: U odnosima će biti prisutna tiha napetost koja će se teško verbalizirati. Emocije će se izražavati kroz postupke, a ne riječi. Jedna situacija iz prošlosti mogla bi ponovno biti aktivirana.

Posao: Financijska pitanja bit će u fokusu i zahtijevat će dodatnu pažnju. Očekuje se ponuda koja će na prvi pogled djelovati stabilno, ali će sadržavati skrivene uvjete. Strpljenje će biti ključno.

Zdravlje: Tijelo će reagirati na promjene ritma, posebno u području probave. Osjetljivost na umor bit će izraženija nego inače. Ravnoteža će se održavati umjerenim tempom aktivnosti.