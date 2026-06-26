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Dnevni horoskop, Vaga, 26. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Vaga, 26. 06. 2026.
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Ljubav: U odnosima će se pojaviti dileme koje će zahtijevati balans između emocija i razuma. Privlačnost će biti pojačana kroz nesigurnost. Jedna situacija mogla bi se razvijati nepredvidivo.

Posao: Suradnje će biti u fokusu, ali će se pojaviti nesklad u očekivanjima. Bit će potrebno posredovanje i prilagodba. Nova prilika mogla bi doći kroz kontakt koji nije planiran.

Zdravlje: Psihička napetost će povremeno utjecati na fizičko stanje. Ravnoteža će se održavati kroz opuštanje i kraće pauze. Stabilnost će se vraćati postupno.

Dnevni Horoskop Vaga

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