Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 26. 06. 2026.
Ljubav: Privlačnost će biti izražena, ali će se istovremeno pojaviti i potreba za kontrolom situacije. U odnosima će se tražiti potvrda vrijednosti. Neočekivana reakcija druge strane mogla bi promijeniti tijek događaja.
Posao: U profesionalnom smislu bit će otvorena prilika za isticanje, ali uz određeni pritisak. Odgovornost će biti povećana kroz nove zadatke. Rezultati će ovisiti o hrabrosti u donošenju odluka.
Zdravlje: Tijelo će biti u fazi povećane aktivnosti, ali i iscrpljivanja energije. Mogući su problemi sa spavanjem. Ravnoteža će se održavati smanjenjem pretjeranog tempa.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Regionalni portali
kaportal /
Opasnost u prirodnom raju – na 'Radočajki' na Mrežnici veliko stablo palo među kupače, koji su uzalud upozoravali da bi se to moglo dogoditi
emedjimurje /
DONJA DUBRAVA Roditelji zabrinuti zbog ruševine u centru, Općina ima rješenje
RI PORTAL /
Od 1. srpnja skuplja voda u Rijeci: Pogledajte za koliko će narasti prosječan račun kućanstva
dubrovački dnevnik /
Hrvatska bogatija za jednu novu MICHELIN zvjezdicu
e zadar /
Maraska obnavlja nasade u zadarskom zaleđu: cilj je vratiti više od 100 tisuća stabala višnje maraske
SiB /
Svečano otvoreno Osječko ljeto kulture: Više od 60 programa do kraja kolovoza
Izdvojeno
POSLJEDICA SRAMOTE /
Šok u Češkoj: Patrik Schick iznenada se oprostio od reprezentacije
PIŠE POVIJEST /
Od majčine sugestije do finala Svjetskog prvenstva: Tko je sutkinja Tori Penso?