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Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 26. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Lav, 26. 06. 2026.
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Ljubav: Privlačnost će biti izražena, ali će se istovremeno pojaviti i potreba za kontrolom situacije. U odnosima će se tražiti potvrda vrijednosti. Neočekivana reakcija druge strane mogla bi promijeniti tijek događaja.

Posao: U profesionalnom smislu bit će otvorena prilika za isticanje, ali uz određeni pritisak. Odgovornost će biti povećana kroz nove zadatke. Rezultati će ovisiti o hrabrosti u donošenju odluka.

Zdravlje: Tijelo će biti u fazi povećane aktivnosti, ali i iscrpljivanja energije. Mogući su problemi sa spavanjem. Ravnoteža će se održavati smanjenjem pretjeranog tempa.

Dnevni Horoskop Lav

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