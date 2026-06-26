Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 26. 06. 2026.
Ljubav: Komunikacija će biti pojačana, ali će se dio poruka tumačiti pogrešno. Neočekivani kontakt mogao bi izazvati emocionalnu zbunjenost. Privlačnost će se pojaviti u intelektualnim interakcijama.
Posao: Informacije će dolaziti brzo i u fragmentima, što će otežavati donošenje odluka. Bit će potrebno razdvajanje važnog od nevažnog. Jedna nova ideja mogla bi se pokazati značajnom u budućnosti.
Zdravlje: Mentalni umor bit će naglašen zbog preopterećenja informacijama. Pojavit će se potreba za smanjenjem stimulacije. Kraći periodi tišine donijet će olakšanje.
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