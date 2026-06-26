Dnevni horoskop, Rak, 26. 06. 2026.

Ljubav: Emocionalna osjetljivost bit će pojačana i potaknuta vanjskim okolnostima. U odnosima će se javiti potreba za sigurnošću, ali i strah od gubitka kontrole. Jedan razgovor mogao bi donijeti jasnoću.

Posao: U profesionalnom okruženju bit će prepoznat trud koji je dugo bio nevidljiv. Očekuje se podrška osobe od autoriteta. Promjene će se odvijati tiho, ali stabilno.

Zdravlje: Energija će biti promjenjiva, uz naglasak na emocionalni umor. Tijelo će reagirati na raspoloženje. Oporavak će se ubrzati kroz mir i povlačenje.