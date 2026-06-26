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Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 26. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Škorpion, 26. 06. 2026.
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Ljubav: Emocionalne dubine bit će pojačane, a skrivene namjere mogle bi izaći na površinu. U odnosima će se pojaviti intenzitet koji će tražiti jasnoću. Privlačnost će biti snažna, ali i složena.

Posao: U profesionalnom okruženju bit će aktivirani procesi transformacije. Informacije koje dolaze neće biti potpuno otvorene. Strateško djelovanje donijet će prednost.

Zdravlje: Energija će biti snažna, ali povremeno i iscrpljujuća. Potisnute napetosti mogu se manifestirati fizički. Oporavak će dolaziti kroz kontrolu ritma.

Dnevni Horoskop škorpion

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