Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 26. 06. 2026.
Ljubav: Emocionalne dubine bit će pojačane, a skrivene namjere mogle bi izaći na površinu. U odnosima će se pojaviti intenzitet koji će tražiti jasnoću. Privlačnost će biti snažna, ali i složena.
Posao: U profesionalnom okruženju bit će aktivirani procesi transformacije. Informacije koje dolaze neće biti potpuno otvorene. Strateško djelovanje donijet će prednost.
Zdravlje: Energija će biti snažna, ali povremeno i iscrpljujuća. Potisnute napetosti mogu se manifestirati fizički. Oporavak će dolaziti kroz kontrolu ritma.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Regionalni portali
kaportal /
Opasnost u prirodnom raju – na 'Radočajki' na Mrežnici veliko stablo palo među kupače, koji su uzalud upozoravali da bi se to moglo dogoditi
emedjimurje /
DONJA DUBRAVA Roditelji zabrinuti zbog ruševine u centru, Općina ima rješenje
RI PORTAL /
Od 1. srpnja skuplja voda u Rijeci: Pogledajte za koliko će narasti prosječan račun kućanstva
dubrovački dnevnik /
Hrvatska bogatija za jednu novu MICHELIN zvjezdicu
e zadar /
Maraska obnavlja nasade u zadarskom zaleđu: cilj je vratiti više od 100 tisuća stabala višnje maraske
SiB /
Svečano otvoreno Osječko ljeto kulture: Više od 60 programa do kraja kolovoza
Izdvojeno
POSLJEDICA SRAMOTE /
Šok u Češkoj: Patrik Schick iznenada se oprostio od reprezentacije
PIŠE POVIJEST /
Od majčine sugestije do finala Svjetskog prvenstva: Tko je sutkinja Tori Penso?