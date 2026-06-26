Dnevni horoskop, Jarac, 26. 06. 2026.

Ljubav: Emocije će biti kontrolirane, ali će se ispod površine odvijati snažni procesi. Jedan odnos mogao bi se razvijati kroz ozbiljnije razgovore. Stabilnost će biti tražena, ali ne i odmah postignuta.

Posao: Odgovornosti će biti povećane i zahtijevat će dugoročan fokus. Očekuje se priznanje za dosadašnji trud. Struktura rada će se postupno mijenjati.

Zdravlje: Umor će se akumulirati kroz dulje razdoblje aktivnosti. Tijelu će biti potrebna regeneracija. Stabilnost će se vraćati kroz disciplinu i odmor.