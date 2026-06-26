Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 26. 06. 2026.
Ljubav: U emotivnom području javit će se želja za slobodom i distancom. Jedan odnos mogao bi biti stavljen na test iskrenosti. Neočekivana situacija donijet će promjenu perspektive.
Posao: Otvaraju se mogućnosti povezane s novim znanjima ili širim projektima. Planovi će se razvijati brže nego što je očekivano. Bit će potrebna fleksibilnost u pristupu.
Zdravlje: Energija će biti stabilna, ali će se pojavljivati nemir u tijelu. Aktivnost na otvorenom prostoru donijet će olakšanje. Ravnoteža će se održavati kretanjem.
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