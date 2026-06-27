Dnevni horoskop, Rak, 27. i 28. 06. 2026.

Ljubav: Emocionalna dubina bit će naglašena kroz pojačanu osjetljivost. Stari osjećaji mogli bi ponovno isplivati na površinu. U odnosima će se tražiti više topline i razumijevanja.

Posao: Fokus će biti na sigurnosti i stabilnosti u profesionalnom okruženju. Određeni zadaci mogli bi se odvijati iza kulisa. Intuicija će igrati važnu ulogu u donošenju odluka.

Zdravlje: Osjetljivost organizma bit će povećana. Potreba za mirom i povlačenjem bit će izražena. Emocionalno stanje izravno će utjecati na fizičku energiju.

Snovi i vizije: Snovi će biti emocionalno obojeni i povezani s prošlošću. Slike doma i obitelji bit će naglašene. Vizije će donositi osjećaj nostalgije.