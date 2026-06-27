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Blizanci /

Dnevni horoskop, Blizanci, 27. i 28. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Blizanci, 27. i 28. 06. 2026.
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Ljubav: Komunikacija će biti naglašena, ali i sklona nesporazumima. Emocije će se izražavati kroz riječi koje ostavljaju snažan dojam. Novi kontakti mogli bi se razviti neočekivano brzo.

Posao: Informacije će dolaziti u ubrzanom tempu i zahtijevati brze reakcije. Višezadaćnost će biti izražena, ali i iscrpljujuća. Pojavit će se prilike kroz razgovore i kratke susrete.

Zdravlje: Mentalna napetost bit će pojačana. Potreba za mentalnim odmakom bit će jasno naglašena. Tijelo će reagirati na preopterećenost kroz nemir.

Snovi i vizije: Snovi će biti dinamični, puni razgovora i promjenjivih scena. Pojavljivat će se simboli putovanja i kretanja. Vizije će biti kratke, ali vrlo intenzivne.

Dnevni Horoskop Blizanci

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