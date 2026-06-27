FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Bik /

Dnevni horoskop, Bik, 27. i 28. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Bik, 27. i 28. 06. 2026.
×
Foto:

Ljubav: Emocionalna stabilnost bit će dovedena u pitanje kroz suptilne promjene u odnosima. Bliskost će se produbljivati kroz male, ali značajne geste. U zraku će se osjećati potreba za sigurnošću i potvrdom.

Posao: Financijske teme bit će u fokusu i zahtijevat će pažljiv pristup. Određeni planovi mogli bi se razvijati sporije nego očekivano. Strpljenje će biti naglašeno kao ključni faktor stabilnosti.

Zdravlje: Tijelo će tražiti više odmora i sporiji ritam. Moguće je jačanje osjetljivosti na stresne podražaje. Opuštanje kroz poznate rutine donosit će olakšanje.

Snovi i vizije: Snovi će nositi slike prirode i poznatih mjesta. Osjećaj sigurnosti ili njegov nedostatak bit će dominantan motiv. Vizije će naglašavati potrebu za unutarnjim balansom.

Dnevni Horoskop Bik

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Regionalni portali
Izdvojeno