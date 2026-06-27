Dnevni horoskop, Škorpion, 27. i 28. 06. 2026.

Ljubav: Intenzitet emocija bit će pojačan i teško kontroliran. Skriveni osjećaji mogli bi se neočekivano razotkriti. U odnosima će se osjećati magnetska privlačnost.

Posao: Događaji će se odvijati iza kulisa i zahtijevati strateški pristup. Informacije će imati ključnu važnost. Transformativne odluke mogle bi se nazrijeti.

Zdravlje: Energetske promjene bit će izražene i duboke. Potreba za regeneracijom bit će snažna. Psihosomatski utjecaji mogli bi biti naglašeni.

Snovi i vizije: Snovi će biti intenzivni i simbolički snažni. Pojavljivat će se slike transformacije i završetaka. Vizije će biti duboko introspektivne.