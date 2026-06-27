Dnevni horoskop, Vaga, 27. i 28. 06. 2026.

Ljubav: Odnosi će biti u fokusu kroz potrebu za ravnotežom. Harmonija će se povremeno narušavati suptilnim neslaganjima. Privlačnost će biti pojačana kroz društvene kontakte.

Posao: Suradnje će imati ključnu ulogu u razvoju događaja. Određene odluke bit će odgađane radi usklađivanja interesa. Diplomacija će donositi napredak.

Zdravlje: Energetska stabilnost će ovisiti o emocionalnom okruženju. Moguće su oscilacije raspoloženja. Opuštanje u estetski ugodnom okruženju donosit će balans.

Snovi i vizije: Snovi će biti estetski i simbolički bogati. Pojavljivat će se slike odnosa i izbora. Vizije će naglašavati potrebu za ravnotežom.