Dnevni horoskop, Ribe, 27. i 28. 06. 2026.

Ljubav: Emocionalna osjetljivost bit će pojačana i intuitivna. Granice u odnosima mogle bi se zamagliti. Duboka povezanost bit će naglašena.

Posao: Kreativnost će biti u porastu, ali praktičnost će povremeno izostajati. Intuicija će voditi profesionalne odluke. Inspiracija će dolaziti u valovima.

Zdravlje: Osjetljivost na okolinu bit će izražena. Potreba za povlačenjem i odmorom bit će naglašena. Emocije će snažno utjecati na tijelo.

Snovi i vizije: Snovi će biti vrlo živi i simbolički bogati. Granica između sna i stvarnosti bit će zamagljena. Vizije će biti intuitivne i duboke.