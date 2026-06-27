Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 27. i 28. 06. 2026.
Ljubav: Emocionalna osjetljivost bit će pojačana i intuitivna. Granice u odnosima mogle bi se zamagliti. Duboka povezanost bit će naglašena.
Posao: Kreativnost će biti u porastu, ali praktičnost će povremeno izostajati. Intuicija će voditi profesionalne odluke. Inspiracija će dolaziti u valovima.
Zdravlje: Osjetljivost na okolinu bit će izražena. Potreba za povlačenjem i odmorom bit će naglašena. Emocije će snažno utjecati na tijelo.
Snovi i vizije: Snovi će biti vrlo živi i simbolički bogati. Granica između sna i stvarnosti bit će zamagljena. Vizije će biti intuitivne i duboke.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Regionalni portali
kaportal /
Sezona godišnjih odmora za poštene građane je sezona 'žetve' za provalnike!
emedjimurje /
Tomislav Obadić: 'Cijena ječma je jako slaba, a ulaganja u mehanizaciju sve teže'
RI PORTAL /
Dvoje Riječana prevareno putem SMS poruka: Prevaranti im s računa skinuli više tisuća eura
dubrovački dnevnik /
Na presici SDP-a i Možemo u Gružu pojavile se kokoši u prikolici
e zadar /
Grad produljio rok prijave za zaštitu kontejnera, a koliko je novca potrošeno na lokote?
SiB /
Pripremite se na još veće vrućine: Temperature za vikend u Slavoniji rastu i preko 37 stupnjeva
Izdvojeno
KALKULACIJE /
Senegal je napunio mrežu Iraka: Evo kako bi to moglo otežati put Hrvatske u drugi krug
POLJULJAN MIR /
SAD izveo novi napad na Iran: 'Njihova agresija je jasno kršenje primirja'
ŠIRI SE BOLEST /
Američki CDC upalio 'crveni alarm' zbog smrtonosnog virusa: Odgovor na epidemiju digli na najvišu razinu
ZLOSTAVLJAO DJEVOJČICE? /
Bivši šef karate saveza nepravomoćno osuđen na 13 godina: Odmah ga sproveli u zatvor
'ISPRIČAT ĆU JOJ PRIČU' /
Majka poginula pokušavajući spasiti kćer! Emotivna objava oca: 'Dala si život za nju'