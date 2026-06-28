Dnevni horoskop, Lav, 27. i 28. 06. 2026.

Ljubav: Potreba za priznanjem i pažnjom bit će naglašena. U odnosima će se tražiti jasniji izrazi emocija. Strastveni impulsi mogli bi iznenaditi okolinu.

Posao: Profesionalna scena bit će aktivna i dinamična. Moguće su situacije u kojima će se tražiti preuzimanje inicijative. Prepoznatljivost će se postupno povećavati.

Zdravlje: Vitalnost će biti oscilirajuća, uz povremene nalete energije. Tijelo će reagirati na pretjerivanje u aktivnostima. Ravnoteža će se vraćati kroz odmor.

Snovi i vizije: Snovi će biti dramatični i simbolični. Slike uspjeha i priznanja mogu se pojavljivati. Vizije će naglašavati osobnu snagu.