Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 27. i 28. 06. 2026.
Ljubav: Potreba za priznanjem i pažnjom bit će naglašena. U odnosima će se tražiti jasniji izrazi emocija. Strastveni impulsi mogli bi iznenaditi okolinu.
Posao: Profesionalna scena bit će aktivna i dinamična. Moguće su situacije u kojima će se tražiti preuzimanje inicijative. Prepoznatljivost će se postupno povećavati.
Zdravlje: Vitalnost će biti oscilirajuća, uz povremene nalete energije. Tijelo će reagirati na pretjerivanje u aktivnostima. Ravnoteža će se vraćati kroz odmor.
Snovi i vizije: Snovi će biti dramatični i simbolični. Slike uspjeha i priznanja mogu se pojavljivati. Vizije će naglašavati osobnu snagu.
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