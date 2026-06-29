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Bik /

Dnevni horoskop, Bik, 29. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Bik, 29. 06. 2026.
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Ljubav: U emocionalnim odnosima bit će naglašena potreba za sigurnošću i stabilnošću. Ponašanja bliskih osoba bit će pažljivo promatrana i tumačena dublje nego inače. Neki odnosi mogli bi se razvijati sporije, ali s većom jasnoćom.

Posao: Na poslu će se stvarati dojam kontrole, iako će se iza kulisa odvijati promjene. Financijske teme bit će naglašene kroz neočekivane obrate. Određene odluke bit će odgođene, ali neće biti zaboravljene.

Zdravlje: Tijelo će tražiti stabilan ritam i rutinu. Osjetljivost na prehranu i navike bit će pojačana. Manje tegobe mogle bi se pojaviti kao posljedica dugotrajnog napora.

Dnevni Horoskop Bik

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