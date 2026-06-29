Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 29. 06. 2026.
Ljubav: U odnosima će se tražiti jasnoća i preciznost u komunikaciji. Nesporazumi bi mogli biti razotkriveni kroz sitne detalje. Emocionalna distanca mogla bi se povremeno pojavljivati.
Posao: Radni zadaci bit će strukturirani, ali podložni naglim izmjenama planova. Perfekcionizam će biti naglašen kroz povećane zahtjeve okoline. Neočekivane korekcije bit će uvedene u već započete projekte.
Zdravlje: Fizičko stanje bit će stabilno, ali osjetljivo na stresne situacije. Napetost se može manifestirati kroz probavni sustav. Potreba za rutinom bit će izražena.
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