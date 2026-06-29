FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 29. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Djevica, 29. 06. 2026.
×
Foto:

Ljubav: U odnosima će se tražiti jasnoća i preciznost u komunikaciji. Nesporazumi bi mogli biti razotkriveni kroz sitne detalje. Emocionalna distanca mogla bi se povremeno pojavljivati.

Posao: Radni zadaci bit će strukturirani, ali podložni naglim izmjenama planova. Perfekcionizam će biti naglašen kroz povećane zahtjeve okoline. Neočekivane korekcije bit će uvedene u već započete projekte.

Zdravlje: Fizičko stanje bit će stabilno, ali osjetljivo na stresne situacije. Napetost se može manifestirati kroz probavni sustav. Potreba za rutinom bit će izražena.

Dnevni Horoskop Djevica

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Regionalni portali
Izdvojeno