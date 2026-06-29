Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 29. 06. 2026.
Ljubav: U odnosima će se pojaviti pojačana potreba za razgovorom i razjašnjenjima. Neke riječi bit će izgovorene impulzivno, ali će imati dugotrajan učinak. Privlačnost prema osobi iz okoline mogla bi se iznenada pojačati.
Posao: Informacije će se brzo izmjenjivati i stvarati dojam ubrzanog razvoja situacija. Više zadataka bit će preuzeto odjednom, bez jasne strukture. Neočekivani poziv ili poruka mogla bi promijeniti tijek dana.
Zdravlje: Mentalna aktivnost bit će naglašena, uz povremeni osjećaj preopterećenosti. Odmor će se pokazati nedovoljno učinkovitim ako se ne uspori ritam misli. Blaga napetost u području glave i vrata bit će moguća.
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