Dnevni horoskop, Rak, 29. 06. 2026.

Ljubav: Emocionalna osjetljivost bit će pojačana kroz interakcije koje vraćaju sjećanja. Bliskost će se razvijati kroz tihe, nenametljive trenutke. Određeni odnosi bit će dovedeni u fazu dubljeg razumijevanja.

Posao: Na radnom mjestu bit će naglašena potreba za povlačenjem i promatranjem. Odluke će se donositi sporije, ali promišljenije nego inače. Neki zadaci bit će završeni u tišini, bez velike pažnje okoline.

Zdravlje: Energetska osjetljivost bit će izražena, uz potrebu za emocionalnim oporavkom. Umor će se pojavljivati kroz psihičku iscrpljenost. Odmor će imati jači regenerativni učinak nego inače.