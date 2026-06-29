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Rak /

Dnevni horoskop, Rak, 29. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Rak, 29. 06. 2026.
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Ljubav: Emocionalna osjetljivost bit će pojačana kroz interakcije koje vraćaju sjećanja. Bliskost će se razvijati kroz tihe, nenametljive trenutke. Određeni odnosi bit će dovedeni u fazu dubljeg razumijevanja.

Posao: Na radnom mjestu bit će naglašena potreba za povlačenjem i promatranjem. Odluke će se donositi sporije, ali promišljenije nego inače. Neki zadaci bit će završeni u tišini, bez velike pažnje okoline.

Zdravlje: Energetska osjetljivost bit će izražena, uz potrebu za emocionalnim oporavkom. Umor će se pojavljivati kroz psihičku iscrpljenost. Odmor će imati jači regenerativni učinak nego inače.

Dnevni Horoskop Rak

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