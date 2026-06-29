Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 29. 06. 2026.
Ljubav: Pažnja će biti usmjerena na odnose koji traže potvrdu i jasnoću. Emocionalni izrazi bit će intenzivniji nego u prethodnom razdoblju. Neki odnosi mogli bi biti stavljeni pod suptilan test povjerenja.
Posao: U profesionalnom okruženju bit će naglašena vidljivost i izloženost. Očekivanja okoline bit će povećana, što će stvarati dodatni pritisak. Određeni uspjesi bit će prepoznati, iako možda ne odmah.
Zdravlje: Vitalnost će oscilirati između visokih i niskih razina energije. Tijelo će reagirati na stres brže nego inače. Kratki odmori bit će ključni za održavanje stabilnosti.
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