Dnevni horoskop, Lav, 29. 06. 2026.

Ljubav: Pažnja će biti usmjerena na odnose koji traže potvrdu i jasnoću. Emocionalni izrazi bit će intenzivniji nego u prethodnom razdoblju. Neki odnosi mogli bi biti stavljeni pod suptilan test povjerenja.

Posao: U profesionalnom okruženju bit će naglašena vidljivost i izloženost. Očekivanja okoline bit će povećana, što će stvarati dodatni pritisak. Određeni uspjesi bit će prepoznati, iako možda ne odmah.

Zdravlje: Vitalnost će oscilirati između visokih i niskih razina energije. Tijelo će reagirati na stres brže nego inače. Kratki odmori bit će ključni za održavanje stabilnosti.