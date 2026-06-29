Dnevni horoskop, Vaga, 29. 06. 2026.

Ljubav: U ljubavnim odnosima bit će naglašena potreba za ravnotežom koja će se teško održavati. Privlačnost prema jednoj osobi mogla bi biti pojačana kroz neizrečene signale. Odnosi će se razvijati kroz suptilne promjene raspoloženja.

Posao: Suradnje će biti u fokusu, ali će zahtijevati dodatno prilagođavanje. Odluke će se odgađati zbog potrebe za dodatnim informacijama. Neočekivani kompromisi bit će nužni.

Zdravlje: Energetska ravnoteža bit će osjetljiva na vanjske utjecaje. Umor će se pojavljivati kroz mentalno preopterećenje. Lagani odmori bit će nužni za stabilizaciju.