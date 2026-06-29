Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 29. 06. 2026.
Ljubav: U emocionalnom području bit će pojačana intenzivnost i skrivena napetost. Neke istine bit će postupno otkrivene bez izravnih razgovora. Privlačnost će se razvijati kroz snažne unutarnje impulse.
Posao: Na poslu će se odvijati procesi koji nisu odmah vidljivi okolini. Strategije će se razvijati u pozadini. Kontrola nad situacijom bit će osjećana, ali ne i uvijek izražena.
Zdravlje: Psihička napetost mogla bi se reflektirati na fizičko stanje. Energetski ciklusi bit će duboki i promjenjivi. Potreba za povlačenjem bit će izražena.
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