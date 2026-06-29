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Vodenjak /

Dnevni horoskop, Vodenjak, 29. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Vodenjak, 29. 06. 2026.
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Ljubav: U odnosima će se pojaviti neočekivani obrati i iznenadne emocije. Sloboda izražavanja bit će naglašena. Neki odnosi mogli bi se razvijati izvan uobičajenih okvira.

Posao: Inovativne ideje bit će pokrenute kroz neformalne razgovore. Suradnje će se razvijati na nepredvidiv način. Promjene će biti prihvaćene lakše nego inače.

Zdravlje: Mentalna energija bit će visoka, ali nestabilna. Tijelo će tražiti kretanje i promjenu rutine. Povremeni nemir bit će prisutan.

Dnevni Horoskop Vodenjak

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