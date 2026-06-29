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Jarac /

Dnevni horoskop, Jarac, 29. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Jarac, 29. 06. 2026.
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Ljubav: Emocionalni odnosi bit će stabilni, ali podložni tihoj distanci. Osjećaji će se izražavati kroz postupke, a ne riječi. Povjerenje će se graditi postupno.

Posao: Na poslu će biti naglašena odgovornost i dugoročni ciljevi. Odluke će biti donesene s oprezom i strateškim razmišljanjem. Napredak će biti spor, ali siguran.

Zdravlje: Tijelo će funkcionirati stabilno, ali uz znakove umora od dugotrajnog napora. Potrebna će biti veća pažnja prema odmoru. Napetost u mišićima mogla bi se povremeno pojavljivati.

Dnevni Horoskop Jarac

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