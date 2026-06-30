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Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 30. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Lav, 30. 06. 2026.
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Ljubav: Bit će privučena pozornost osobe koja vas već neko vrijeme promatra. Emocije će biti izražene otvorenije nego dosad. Jedan susret ostat će dugo u sjećanju. Ljubavna zbivanja donijet će osjećaj zadovoljstva.

Posao: Vaše sposobnosti bit će posebno istaknute tijekom važnog zadatka. Povoljna vijest mogla bi biti povezana s financijama. Suradnja će se razvijati u pozitivnom smjeru. Bit će otvoren prostor za nove poslovne izazove.

Zdravlje: Razina vitalnosti bit će iznad prosjeka. Većina napetosti bit će uspješno otpuštena. Organizam će se brže oporavljati od svakodnevnog umora. Dobro raspoloženje dodatno će osnažiti cijeli dan.

Dnevni Horoskop Lav

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