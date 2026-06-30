Dnevni horoskop, Bik, 30. 06. 2026.

Ljubav: Jedan susret probudit će uspomene koje su dugo bile zaboravljene. U odnosima će biti naglašena potreba za stabilnošću i iskrenošću. Nepotrebne sumnje postupno će nestajati. Toplina će biti uzvraćena na neočekivan način.

Posao: Pred vama će se otvoriti prilika za dokazivanje sposobnosti. Strpljenje koje je dugo pokazivano napokon će biti nagrađeno. Financijske okolnosti bit će nešto povoljnije nego prethodnih dana. Bit će ostavljen dojam pouzdane osobe.

Zdravlje: Organizam će pokazivati veću otpornost na svakodnevne napore. Umor će biti kratkotrajan i lako će biti nadvladan. Dobro raspoloženje pozitivno će djelovati na opće stanje. Tijelo će tražiti više odmora u večernjim satima.