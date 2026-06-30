Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 30. 06. 2026.
Ljubav: Jedan susret probudit će uspomene koje su dugo bile zaboravljene. U odnosima će biti naglašena potreba za stabilnošću i iskrenošću. Nepotrebne sumnje postupno će nestajati. Toplina će biti uzvraćena na neočekivan način.
Posao: Pred vama će se otvoriti prilika za dokazivanje sposobnosti. Strpljenje koje je dugo pokazivano napokon će biti nagrađeno. Financijske okolnosti bit će nešto povoljnije nego prethodnih dana. Bit će ostavljen dojam pouzdane osobe.
Zdravlje: Organizam će pokazivati veću otpornost na svakodnevne napore. Umor će biti kratkotrajan i lako će biti nadvladan. Dobro raspoloženje pozitivno će djelovati na opće stanje. Tijelo će tražiti više odmora u večernjim satima.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Regionalni portali
kaportal /
Nedjeljom u podne, braća Hajsan: Jeronim je odbio sve ponude i sanja prvoligaške igre za Karlovac 1919, Šimun Ivan nada se i Olimpijskim igrama!
emedjimurje /
NAVIJAČKA EUFORIJA Gradska kavana Čakovec gorjela za Vatrene do velike pobjede
RI PORTAL /
Policija uhvatila još jednog ‘ponavljača’: Kod Selca ‘pao’ 52- godišnjak, platit će to s 2.615 eura
dubrovački dnevnik /
Franković: Sljedeći tjedan jedan je od najvažnijih za naš Grad
e zadar /
Virsko ljeto počelo spektaklom – Minea, vatromet i pobjeda Hrvatske na velikom ekranu
SiB /
Rekonstruirana Kopika ruši rekorde, broj kupača duplo veći nego prošle godine
Izdvojeno
u gluho doba noći /
Sudar titana u Meksiku: Nizozemska i Maroko u borbi za osminu finala i okršaj s Kanadom
okršaj pred vratima /
Portugalska zvijezda samouvjerena pred Hrvatsku: 'Ne sumnjamo u sebe, uvjereni smo u prolaz'
RTG PONEDJELJKA /
Dua Lipa otvorila tajanstvenu knjižnicu, Kate osvojila tri vrha: Ove su priče obilježile dan
DOŠAO JE KRAJ? /
Stručnjak o drami u Hajduku: 'Livaja je polubog, ali nije postigao ono što je trebalo'
GORUĆA TEMA /
Neslužbeno doznajemo što se događa s Markom Livajom: 'Treneru Garciji se to nije svidjelo'