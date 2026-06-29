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Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 29. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Ribe, 29. 06. 2026.
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Ljubav: Emocionalni svijet bit će pojačan kroz suptilne signale i intuiciju. Odnosi će se razvijati kroz nenametljive trenutke bliskosti. Snovi i unutarnji osjećaji imat će snažan utjecaj.

Posao: Na poslu će se oslanjanje na intuiciju pokazati izraženim. Kreativni procesi bit će u fokusu. Struktura dana mogla bi biti promjenjiva.

Zdravlje: Osjetljivost na okolinu bit će pojačana. Umor će se javljati kroz emocionalnu iscrpljenost. Odmor u tišini imat će snažan učinak oporavka.

Dnevni Horoskop Ribe

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