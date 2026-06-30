Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 30. 06. 2026.
Ljubav: Bit će pružena prilika za iskren razgovor koji će ojačati međusobno povjerenje. Emotivna sigurnost postupno će biti sve izraženija. Jedan nesporazum bit će razriješen bez većih poteškoća. Ljubavni odnosi krenut će mirnijim tijekom.
Posao: Vaša odgovornost bit će posebno istaknuta. Jedan projekt pokazat će prve znakove uspjeha. Financijska pitanja razvijat će se stabilnije nego dosad. Bit će otvorene mogućnosti za dugoročnu korist.
Zdravlje: Organizam će se lakše nositi sa svakodnevnim opterećenjima. Osjećaj umora bit će prolazan. Psihička ravnoteža pozitivno će djelovati na opće stanje. Večer će donijeti potreban osjećaj odmora.
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