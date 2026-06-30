Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 30. 06. 2026.
Ljubav: Bit će ostvarena komunikacija koja će donijeti mnogo optimizma. Emocije će biti izražene iskreno i bez zadrške. Jedna osoba pokazat će više interesa nego prije. Ljubavni odnosi dobit će novu svježinu.
Posao: Povoljna prilika pojavit će se u trenutku kada će biti najmanje očekivana. Vaš trud bit će prepoznat od važnih osoba. Financijske mogućnosti postupno će se širiti. Poslovni planovi dobit će dodatni zamah.
Zdravlje: Razina energije bit će stabilna tijekom cijelog dana. Dobro raspoloženje pozitivno će djelovati na organizam. Napetost će biti uspješno smanjena. Veći osjećaj vitalnosti bit će primjetan u večernjim satima.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Regionalni portali
kaportal /
Nedjeljom u podne, braća Hajsan: Jeronim je odbio sve ponude i sanja prvoligaške igre za Karlovac 1919, Šimun Ivan nada se i Olimpijskim igrama!
emedjimurje /
NAVIJAČKA EUFORIJA Gradska kavana Čakovec gorjela za Vatrene do velike pobjede
RI PORTAL /
Policija uhvatila još jednog ‘ponavljača’: Kod Selca ‘pao’ 52- godišnjak, platit će to s 2.615 eura
dubrovački dnevnik /
Franković: Sljedeći tjedan jedan je od najvažnijih za naš Grad
e zadar /
Virsko ljeto počelo spektaklom – Minea, vatromet i pobjeda Hrvatske na velikom ekranu
SiB /
Rekonstruirana Kopika ruši rekorde, broj kupača duplo veći nego prošle godine
Izdvojeno
u gluho doba noći /
Sudar titana u Meksiku: Nizozemska i Maroko u borbi za osminu finala i okršaj s Kanadom
okršaj pred vratima /
Portugalska zvijezda samouvjerena pred Hrvatsku: 'Ne sumnjamo u sebe, uvjereni smo u prolaz'
RTG PONEDJELJKA /
Dua Lipa otvorila tajanstvenu knjižnicu, Kate osvojila tri vrha: Ove su priče obilježile dan
DOŠAO JE KRAJ? /
Stručnjak o drami u Hajduku: 'Livaja je polubog, ali nije postigao ono što je trebalo'
GORUĆA TEMA /
Neslužbeno doznajemo što se događa s Markom Livajom: 'Treneru Garciji se to nije svidjelo'