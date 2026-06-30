Dnevni horoskop, Škorpion, 30. 06. 2026.

Ljubav: Bit će otkrivene emocije koje su dugo bile skrivane. Jedna neočekivana situacija unijet će novu dinamiku u odnos. Povjerenje će biti dodatno učvršćeno. Ljubavni događaji ostavit će snažan dojam.

Posao: Vaša upornost bit će nagrađena konkretnim rezultatima. Jedna poslovna prepreka bit će uspješno uklonjena. Financijske okolnosti razvijat će se u povoljnijem smjeru. Bit će stvoren prostor za nove planove.

Zdravlje: Snaga organizma bit će postupno obnovljena. Psihička stabilnost bit će naglašenija nego prethodnih dana. Manji umor neće dugo trajati. Dobro raspoloženje pratit će vas do kraja dana.